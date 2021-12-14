На Южном Урале прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

Температура воздуха в регионе достигнет почти 0°C

В среду, 15 декабря, в Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду, местами пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до −1°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду в регионе столбики термометров опустятся до −5, −10°C, при прояснении похолодает до −15°C. Днем воздух прогреется до −1, −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −5, −7°C, днем потеплеет до −1, −3°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.