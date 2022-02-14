На Южном Урале прогнозируют небольшой снег и туманы

В Челябинске осадков не ожидается

Сегодня, 14 февраля, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода.По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах региона пройдет небольшой снег.



Этим утром в Челябинской области ртутные столбики покажут до −16°C. Днем потеплеет до −6, −11°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске этим утром прогнозируют до -13°C, днем воздух прогреется до −6, −8°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.