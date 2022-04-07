На Южном Урале прогнозируют мокрый снег с дождем и гололед

Погода в регионе будет ветреной

Сегодня, 7 апреля, в Челябинской области прогнозируют мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Утром на дорогах будет гололед, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около +1°C, днем потеплеет до +4, +9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь, в горах до умеренных. Утром на отдельных участках дорог гололед. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается небольшой дождь. В утренние часы столбики термометров покажут около −1°C, днем воздух прогреется до +6, +8°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.