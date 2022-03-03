На Южном Урале прогнозируют изморозь и туманы

В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер

В пятницу, 4 марта, в Челябинской области ожидается солнечная погода без осадков. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют туманы, изморозь и порывистый ветер на севере региона.

В ночь на пятницу в области столбики термометров опустятся до −6, −11°C, на юге похолодает до −17°C. Днем воздух прогреется до −2, +3°C, на крайнем востоке ожидается до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы, изморозь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, на севере местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут −9, −11°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.