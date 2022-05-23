На Южном Урале прогнозируют дожди с градом и штормовой ветер

В отдельных районах пройдут грозы

Сегодня, 23 мая, в Челябинской области ожидаются штормовой ветер и кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

Сегодня в Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около +2°С, днем воздух прогреется от +11 до +13°С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, при этом в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы и град. В утренние часы температура воздуха составит около +4°С, днем потеплеет до +13°С, на юге области прогнозируют до +18°С. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 20-23 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде. Южноуральцам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. При сильном ветре следует убрать все вещи с балконов и плотно закрыть окна.