На Южном Урале прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

В предстоящий понедельник, 8 ноября, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер, мокрый снег и гололедицу. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем потеплеет до +7°C. Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде.

В ночь на понедельник столбики термометров покажут −3, +2°C, при прояснении похолодает до −8°C. Днем воздух прогреется до +2, +7°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске 8 ноября осадков не ожидается, но погода будет облачной. Ночью ртутные столбики покажут около 0°C, днем температура воздуха составит +4, +6°C. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев отказаться от длительных поездок на личном транспорте, тем более, если на автомобиле стоит летняя резина. Если поездку не отменить, то следует подготовиться к действиям в экстремальных погодных условиях и строго соблюдать правила дорожного движения.