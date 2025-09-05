На Южном Урале продолжается вакцинация против клещевого энцефалита

Ставить прививки можно в течение всего года

Челябинская область активизирует вакцинацию против клещевого энцефалита. В поликлинике по месту жительства любой желающий может поставить прививку от опасной инфекции, сообщает Роспотребнадзор региона.

«Важно отметить, что ставить прививки от клещевого энцефалита можно в течение всего года. Курс вакцинации состоит из трех прививок, а ревакцинация проводится раз в три года», — говорят в ведомстве.

Бесплатно, за счет областного бюджета, прививку делают детям в возрасте четырех лет, а также ревакцинируют дошкольников, привитых в 2024 году. Кроме того, бесплатную вакцинацию проводят учащимся первых и вторых классов.

Все остальные категории граждан, в том числе взрослые, должны покупать вакцину в аптеке по рецепту врача. Сам укол в поликлинике сделают бесплатно.

К сентябрю в регионе уже привились более 160 тысяч человек, в том числе более 122 тысяч детей.