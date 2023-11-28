На Южном Урале продолжается развитие дорожной инфраструктуры для туризма

Задачу повышения доступности мест притяжения туристов в Челябинской области решают благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Сразу несколько важных для развития туризма автотрасс отремонтированы в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области. В частности, качественнее и безопаснее стали объекты дорожной инфраструктуры в Чебаркульском, Увельском, Еткульском и Аргаяшском районах, а также в Карабаше, Кыштыме и Верхнем Уфалее, ведущие к местам притяжения туристов.

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Миндортранса, новая дорога Рождественка — Мордвиновка (17 км) сделала доступнее не только объекты социальной сферы, но и главную достопримечательность села Мордвиновка — старинный храм Архангела Михаила, восстановленный на средства благотворителей при участии самих жителей. Теперь церковь вновь украшает центр села, ждет паломников и туристов из области и других регионов страны.

«Дорогу по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ перевели из щебеночного покрытия в асфальтобетонное в рамках трехлетнего контракта начиная с 2021 года. В этом сезоне был завершен ремонт на оставшихся шести километрах. Теперь местные жители говорят, что они не едут, а „плывут“ по трассе», — рассказали в ведомстве.

Капремонт автодороги Верхний Уфалей — граница Свердловской области ведется на участке протяженностью 23 километра и предусматривает перевод дороги в асфальтобетон. Рядом расположены ставшие легендой озеро Иткуль и Шайтан-камень.

Дорога Челябинск — Октябрьское улучшает доступность популярного среди южноуральцев гостей региона термального курорта «Баден-Баден». В этом году здесь завершен ремонт на участке более четырех километров.

В этом году дорожники завершили ремонт 15 километров дороги Кундравы — Варламово, по которой туристы смогут добраться до Кундравинского озера с прекрасным песчаным пляжем, а также посетить уникальный музей знаменитого советского режиссера Сергея Герасимова, уроженца этих мест. В музее силами энтузиастов собраны личные вещи режиссера, документы и фотоматериалы.

На дороге Миасс — Карабаш — Кыштым, где в рамках нацпроекта за четыре года отремонтировано 36 км покрытия, в этом году завершается ремонт еще порядка семи километров. Дорога соединяет крупные промышленные центры области и ведет к известным далеко за пределами региона туристическим местам: санаторию «Дальняя дача» и озеру Увильды. Также эта трасса позволяет автомобилистам сократить путь из горнозаводской зоны на север Челябинской области или в Екатеринбург.