На Южном Урале продлено экстренное предупреждение из‑за 40‑градусного мороза

Арктический антициклон получил подкрепление с запада

Арктический антициклон, удерживающий 40‑градусные морозы в Челябинской области, пополнился новым ядром холодного воздуха с запада. На Южном Урале, где пролегла ось барического гребня и ветер очень слабый, четвертую ночь подряд упадет температура, сообщают синоптики.

«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области, главным образом в низинах, ожидается сильный мороз до минус 40 градусов. Сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов», — сообщает местный Гидрометцентр.

В праздничную пятницу в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. В дневные часы температура воздуха будет 7—12 градусов ниже нуля, в низинах — до 17.

В последующие выходные сохранится умеренно морозная погода: около 7 градусов ниже нуля днем, около 20 — ночью, ветер определится с направлением (северо-западный) и усилится. Существенных осадков не предполагается до конца февраля.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что на туристических маршрутах Таганая и Иремеля в связи с неблагоприятным прогнозом, не исключающим экстремально низких температур, заработали круглосуточные спаспосты.