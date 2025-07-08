На Южном Урале приостановили оборот 42 тонн узбекских нектаринов и персиков из‑за вредителей

В трех партиях фруктов обнаружены плодожорка и калифорнийская щитовка

Россельхознадзор приостановил продажу более 40 тонн узбекских персиков и нектаринов. На складе для поступающих в Челябинскую область фруктов выявлено три случая заражения карантинными вредителями, сообщает пресс-служба ведомства.

«В партии нектаринов весом 20,5 тонны и партии персиков 1,5 тонны обнаружена восточная плодожорка, в партии нектаринов общим весом 20,1 тонны — калифорнийская щитовка», — рассказали в Россельхознадзоре.

Впрочем, нектарины, зараженные щитовкой, выпущены в оборот, поскольку данный вредитель не несет угрозы окружающему растительному миру и человеку.

Что касается двух партий фруктов, пораженных плодожоркой, их владельцев уведомили о необходимости принять меры в отношении зараженной подкарантинной продукции:

«Собственник 20,5 тонны нектаринов проведет карантинное фитосанитарное обеззараживание методом фумигации, что позволит уничтожить карантинных насекомых и после дополнительного обследования выпустить фрукты на прилавки. Полторы тонны персиков будут уничтожены — такое решение принял собственник».