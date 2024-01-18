На Южном Урале православные отмечают Крещение Господне

Один из атрибутов этого праздника — купание в крещенской купели

19 января православные отмечают Крещение Господне. А накануне на озерах и реках Челябинской области прорубили купели, где, следуя примеру Христа, сегодня ночью и завтра южноуральцы могут окунуться в освященную воду. Журналисты ИА «Первое областное» побывали в челябинском храме Всех Святых, где настоятель уже третий год устанавливает бассейн для купаний — отец Евгений Кулаков считает, что таким образом церковь может поддержать народную традицию крещенских купаний и обеспечить купальщикам исключительную безопасность.

Храм Всех Святых в поселке Тарасовка маленький, камерный. Когда-то его построили на месте старой часовни при кладбище. Но сейчас чаще всего сюда приходят не с мыслями об умерших, а с думами о живущих.





В эти дни территория храма украшена цветными гирляндами, у ворот еще не разобрали еловую композицию, в которой на Рождество стоял вертеп. А сейчас прихожане готовятся отметить Крещение. Пока отец Евгений освящает купель на Шершнях, здесь готовятся к приему гостей. В цокольном помещении храма режут сладкие пироги и греют чай, а во дворе заливают 20-тонный бассейн.





На помощь вызвали спецтехнику МЧС — пожарные раскатали рукав и заливают из бака купальню. Сначала вода парит, по сравнению с воздухом она теплая. Но купаться пока никто не торопиться — прихожане ждут службу, после которой батюшка проведет чин освящения воды.









На вечернюю службу пришли самые преданные прихожане. Владимир Уфимцев когда-то работал главой администрации поселка Шершни, принимал участие в строительстве храма, да так и втянулся в церковную жизнь и теперь каждое воскресенье приходит послушать проповедь. На Крещение Владимир приехал в церковь с супругой.

«Традицию рубить купель на Шершнях у пляжа „Балтийский берег“ мы завели еще при прежнем батюшке Александре Погудине. В первый же год плотина, кольцо и даже улицы поселка Шершни были заставлены автомобилями — тысячи людей приехали на купание. И сейчас едут. А новый батюшка освящает вдобавок купель у храма, и многим это тоже по душе», — рассказывает Владимир.





Наконец, с озера возвращается отец Евгений. Он облачается в праздничную одежду и читает святые тексты у кромки бассейна, а потом опускает в воду купели православный крест. С этого момента вода и приобретает чудесные свойства.





«Такой водой можно мазаться, ее можно пить и кропить. Причем достаточно набрать бутылочку и добавлять по капле в обычную воду. Святая вода можно простоять год и не испортиться до следующего Крещения», — говорит отец Евгений.

Первым в купель при храме окунается сын предыдущего батюшки Ян. К тому моменту вода уже не парит, она остыла и затянулось корочкой льда. Но молодой человек решительно опускается в воду с молитвой. Перед погружением Ян надевает белую рубашку до пят. У купели, которая действует на территории храма, строгий дресс-код — погружаться в воду полуголым нельзя.





Основной поток прихожан ждут к полуночи. Купаться будут далеко не все. Отец Евгений готовит для прихожан особую проповедь.

«На Крещение нужно задуматься об очищении души, чтобы волны благодати Божией омыли наш ум и освятили наше сердце. А окунаться в холодную воду совсем не обязательно», — напутствует батюшка.

