На Южном Урале появятся грязелечебница, термальный комплекс и всесезонный горнолыжный курорт

Три туристических региональных проекта вошли в «Корпорацию Туризм. РФ»

Чтобы продолжить работу по улучшению условий внутреннего туризма, была создана «Корпорация Туризм. РФ», сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в большом интервью РИА «Новости». Среди отобранных проектов — три из Челябинской области.

«Уже отобраны 53 проекта о создании туристической инфраструктуры в 27 регионах. Их реализация позволит создать от 15—20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток — до 10,5 миллиона человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Челябинская область подавала на конкурсный отбор три туристических проекта, и все они были одобрены. Так, в ближайшие несколько лет в Еткульском районе появится крупный оздоровительный комплекс детокс-профиля «Сапфир Урала». Там южноуральцы и гости региона смогут поправить здоровье с применением лечебных грязей в бальнеологическом санатории и отдохнуть с детьми в акватермальном парке. Кроме того, большой термальный комплекс возведут и на территории ГЛК «Солнечная долина». А курорт «Аджигардак» сделают всесезонным: благодаря искусственному оснежению и установке нового кресельного подъемника покататься на лыжах и сноуборде будет можно в любое время года.

По информации министерства экономического развития Челябинской области, сегодня в туристической сфере региона отмечается острая нехватка номерного фонда, особенно в гостиницах и санаториях, расположенных в курортных зонах. Поэтому за счет строительства новых объектов для отдыха и оздоровления населения, комфортабельных отелей Челябинская область сможет рассчитывать на повышение конкурентоспособности на федеральном уровне и привлечение внимания крупных туроператоров.

Параллельно с развитием инфраструктуры внутреннего туризма в нашей стране происходит и цифровая трансформация этой отрасли. В ближайших планах правительства РФ — разработка отечественных цифровых сервисов в индустрии гостеприимства. По аналогии с платформой Booking.com — это онлайн-система бронирования отелей.

Кроме того, в каждом регионе страны идет развитие и собственных сервисов, облегчающих поиск объектов и мероприятий для комфортного и интересного времяпрепровождения. По информации пресс-службы министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий уже создан ряд цифровых решений и сервисов. К примеру, портал с афишей мероприятий и возможностью записи на посещение для исторического парка «Россия — моя история». В следующем году планируется запуск единого спортивного портала, который объединит всю информацию, связанную со спортом: объекты, соревнования, мероприятия, школы, секции, тренерский состав, индивидуальные занятия и многое другое.

До конца 2022 года на портале «Госуслуги» появится порядка 70 федеральных социально значимых услуг. Со следующего года на портале будут также доступны более ста региональных сервисов. К 2024 году около 60 процентов пользователей «Госуслуг» смогут использовать электронную цифровую подпись. А 100 процентов писем от госорганов будет переведено в электронный вид.