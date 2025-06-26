На Южном Урале появится новая региональная награда

ЗСО поддержало инициативу губернатора о звании «Заслуженный работник избирательной системы Челябинской области»

Южноуральский парламент поддержал инициативу губернатора Алексея Текслера об учреждении новой региональной награды — почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы Челябинской области», сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

Звание будет присваиваться членам облизбиркома и иных избирательных комиссий в Челябинской области с правом решающего голоса, а также высокопрофессиональным работникам аппарата избиркома за деятельность по подготовке и проведению выборов и референдумов в регионе, обеспечению и защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, развитию избирательной системы Челябинской области, обеспечению полномочий избирательных комиссий, комиссий референдумов и повышению правовой культуры избирателей.

Претендовать на почетное звание смогут работники, профессионально работающие в избирательной системе не менее 10 лет, при наличии у них федеральных наград или поощрений губернатора или Законодательного собрания Челябинской области.

Получить такое звание можно будет только один раз.

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник избирательной системы Челябинской области» носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР.