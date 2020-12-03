На Южном Урале появилась «Лаборатория безопасности»

Комплекс поможет школьникам моделировать дорожные ситуации.

В Челябинской области появился мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». С его помощью южноуральские школьники смогут на современном оборудовании и на основании уникальных методик изучать правила дорожного движения. Передача «Лаборатории безопасности» состоялась в среду, 2 декабря, на базе образовательного центра № 5.

Сам комплекс представляет собой микроавтобус, внутри которого находятся велосипеды, самокаты, демонстрационные стенды, столы-макеты, радиоуправляемые машины, интерактивный руль, модель автобусной остановки и модель автобуса. С их помощью можно моделировать ситуации на дороге в максимально приближенных к реальным условиям.

«Вся методическая составляющая данной „Лаборатории безопасности“ сформирована и реализуется уже долгое время. С этой методикой могут работать и учителя начальных классов, и просто педагоги общеобразовательных учреждений, прошедшие минимальную подготовку. Мы закрепляем лабораторию за Областным Центром дополнительного образования детей, специалисты которого будут реализовывать данный проект»,— рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Уже в этом месяце «Лаборатория безопасности» отправится в ближайшие к Челябинску муниципалитеты. В течение всего следующего года комплекс охватит весь регион, добавил Александр Кузнецов.