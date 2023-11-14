На Южном Урале повторно продлили работу электрички Челябинск — Троицк

Электропоезд, запущенный на время реконструкции Магнитогорского аэропорта, ранее предполагалось отменить с 30 сентября, затем с 15 ноября

Свердловская пригородная компания сообщает о повторном продлении дополнительного пригородного поезда сообщением Челябинск — Троицк, назначенного на время реконструкции аэропорта в Магнитогорске. По решению министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области электричка будет курсировать до 30 ноября включительно, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, электропоезд был запущен на время реконструкции Магнитогорского аэропорта и был призван развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска и обеспечить отправление возросшего количества пассажиров из Магнитогорска на электропоезде «Ласточка», маршрут которого проходит через Троицк.

Его предполагалось отменить с 30 сентября, затем с 15 ноября.

Отметим Международный аэропорт в Магнитогорске после первого этапа реконструкции открыли 11 ноября.

Пригородный поезд № 7105 курсирует ежедневно с 1 июня 2023 года: отправляется из Челябинска в 17:15, прибывает в 18:44. Обратный рейс № 7106 отправляется из Троицка в 09:15, прибывает в Челябинск в 10:45. Время в пути — 1 час 30 минут. По пути состав делает остановки на станциях Еманжелинск и Нижнеувельская.