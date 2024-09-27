На Южном Урале потребность в воспитателях возросла на 18%

Челябинская область на втором месте в УрФО по росту зарплат работников дошкольного образования

В 2024 году в Челябинской области было открыто 390 вакансий для воспитателей, потребность в этих специалистах выросла на 18% в регионе. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе hh.ru.



С января по сентябрь 2024 года на Южном Урале было открыто на 18% больше вакансий педагогов дошкольного образования. Этот показатель стал ниже среднего по России (24%).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для воспитателей на Южном Урале составила 30 700 рублей, она увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом. Среди регионов УрФО Челябинская область находится на втором месте по динамике роста заработной платы для этих специалистов.

В целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40 900 руб. Наибольшие зарплаты воспитателям готовы платить работодатели в Москве — 74200 руб.

Стоит добавить, что в 45% вакансий работодатели готовы нанимать специалистов без опыта, в 43% — с опытом от года до трех лет. Среди основных требований к навыкам указываются: грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление.

О том, каково работать воспитателем на Южном Урале, можно узнать в материале ИА «Первое областное».

Автор: Ксения Рындина