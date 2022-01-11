На Южном Урале потеплеет до −8 градусов

Погода в регионе будет пасмурной

Сегодня днем, 11 января, в Челябинской области воздух прогреется до −8 °C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах региона пройдет небольшой снег.



Этим утром столбики термометров в Челябинской области покажут около −19 °C, днем потеплеет до −8, −13 °C. Облачно с прояснением, в западных районах ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около −18 °C, днем потеплеет до −10, −12 °C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.