На Южном Урале потеплеет до +24°C

В областном центре и на востоке региона пройдут небольшие дожди

Сегодня, 12 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +24°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.



В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, временами слабый дождь. Днем температура воздуха составит +20, +22°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, на востоке региона местами возможны осадки в виде слабого дождя. Днем воздух прогреется до +19, +24°C. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.