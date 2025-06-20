На Южном Урале построят элеватор вместимостью 160 тысяч тонн

Проект реализует компания, представляющая ТМ «Увелка»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ПМЭФ-2025 подписал соглашение о развитии агрокомплекса с директором компании «Ресурс» Виталием Зяблиным. Напомним, компания представляет федеральный бренд «Увелка», сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания «Ресурс» уже построила на территории региона производственно-логистический комплекс, где производят овсяные хлопья и перерабатывают гречиху. Для дальнейшего развития производства, занимающего лидирующие позиции на отечественном крупяном рынке, планируется расширить мощности элеватора. Сейчас их хватает на 50 тыс. тонн зерна. Запланировано строительство элеватора мощностью 160 тыс. тонн на сумму инвестиций 1,2 млрд рублей.

Появление нового элеватора будет способствовать развитию регионального растениеводства, а также позволит компании «Ресурс» увеличить объем производства и экспорт продукции. Сейчас основные направления поставок — Индия, страны Африки, Вьетнам, Китай и другие страны Азии. Уже сегодня компания занимает 85—90% отечественного экспорта овсяных хлопьев.