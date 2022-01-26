На Южном Урале построили копию олимпийской трассы по ски-кроссу

«Солнечная долина» стала базой для подготовки спортсменов к Играм в Пекине

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области сборная России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» будет готовиться к Олимпийским играм — 2022 в Пекине. При поддержке губернатора Алексея Текслера и правительства региона здесь построили единственную в России трассу-дублер олимпийской трассы протяженностью 1400 метров, сообщили в Минспорте региона.

Первый тренировочный сбор национальной команды России на склоне ГЛК «Солнечная долина» в Миассе прошел в начале января. Еще один сбор запланирован на конец января, после чего команда сразу отправится в столицу Олимпиады — Пекин.

«Мы приезжаем в Челябинскую область, потому что это единственное место, где есть полноценная трасса для ски-кросса, которую можно использовать для подготовки к Олимпиаде. Мы попросили удлинить трассу, чтобы хватало сил с запасом. Здесь идут нам на уступки, могут помочь с изменением трассы, если будет необходимость», — рассказал лидер сборной России призер Олимпийских игр — 2018 Сергей Ридзик.

Трассу специально сделали на 200 метров длиннее, чтобы спортсмены готовились в более сложных условиях. По времени прохождения трасса соответствует олимпийскому стандарту 1,10—1,12 минуты. При строительстве спортивного объекта для ски-кросса использовали те же препятствия, которые предстоит пройти спортсменам на Олимпиаде: волны, трамплины, контруклоны.

Также на южноуральской трассе создали новые фигуры, которые нередко используются на Кубках мира и будут присутствовать на пекинской трассе. Во второй половине есть секция, где спортсменам будет физически тяжело проходить препятствия, — серия длинных волн, двусторонних отрицательных уклонов и обычных контруклонов. На финишной прямой спортсменов ждет несколько разных линий прохождения трассы.

Сразу после Олимпийских игр на трассе «Солнечной долины» пройдут международные соревнования — этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». 26 и 27 февраля южноуральские болельщики первыми в мире увидят триумфаторов и участников Олимпиады. Билеты на этап Кубка мира можно приобрести в кассах горнолыжного курорта «Солнечная долина» и на сайте kassir.ru.