На Южном Урале поставлен исторический рекорд по намолоту пшеницы твердых сортов

Предварительные итоги уборочной подвели в правительстве Челябинской области

В Челябинской области близится к завершению уборочная кампания. И, несмотря на сложные погодные условия, аграриям третий год подряд удается обеспечить высокий урожай и выполнить плановые показатели. Об этом в том числе шла речь на аппаратном совещании губернатора с главами муниципалитетов и членами правительства.

Как уточнили в Минсельхозе, по данным на 22 октября, обмолочено 95% уборочной площади зерновых и зернобобовых культур — это 1 миллион 287 тысяч гектаров, собрано 2 миллиона 53 тысячи тонн зерна, причем почти 450 тысяч тонн — это твердая пшеница, высокомаржинальная культура, которая является сырьем для производства макарон. Напомним, в Челябинской области выпускается практически пятая часть всех макаронных изделий в РФ, которые поставляются по всей России и за рубеж.

Выше прошлогодней в этом году урожайность пшеницы, гречихи и масличных культур. Уборка масличных проведена на 43%.

«Подсолнечник не боится заморозков, поэтому его всегда молотят чуть позже, чтобы успеть убрать другие культуры», — поясняют аграрии.

Завершена уборка картофеля: в сельхозорганизациях собрано 95 тысяч тонн, а вместе с картофелем, собранным в хозяйствах населения, урожай составит около 340 тысяч тонн. Как говорят в Минсельхозе, это позволит полностью удовлетворить областные потребности во «втором хлебе»: будет произведено 100 килограммов на человека, а потребление составляет 85 килограммов на душу населения.

Также убрано 92% полевых овощей, осталось убрать небольшие площади капусты.

«В целом могу сказать, что продовольственная безопасность в Челябинской области по итогу уборочной кампании обеспечена. По всем основным видам продукции мы себя обеспечиваем сами», — резюмировал Алексей Текслер.

