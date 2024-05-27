На Южном Урале поставили рекорд по количеству свадеб за день

Внимание молодоженов привлекла красивая дата 24.05.2024

В прошлую пятницу, 24 мая, в Челябинской области 131 пара молодоженов сыграла свадьбу. По количеству регистраций этот день обогнал другие дни, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

В ведомстве поясняют, что молодожены стремились заключить брак именно в пятницу, так как на него выпала красивая дата 24.05.2024.

«Больше всего браков заключили челябинские ЗАГСы: Советский отдел зарегистрировал 13 браков, Тракторозаводский отдел — 11, Ленинский отдел — 10 браков», — рассказали в Госкомитете.

В этот же день в Миассе, Кусе, в Октябрьском и Локомотивном местные ЗАГСы поздравили юбиляров семейной жизни — пары, которые прожили в счастливом браке более 40 лет.

Между тем в День семьи, любви и верности, 8 июля, на набережной Миасса пройдет массовая регистрация брака. Будущим молодоженам предлагают расписаться на двух площадках: в Саду камней, а также на колесе обозрения у «Мегаполиса».



Автор текста: Эльвира Гарифуллина.