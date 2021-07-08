На Южном Урале получат дипломы первые выпускники Троицкого медресе

Четыре молодых человека обретут статус имам‑хатыбов на Расулевских чтениях

9 июля на открытии пленарного заседания научно-практической конференции «Расулевские чтения» получат дипломы первые четыре выпускника троицкого медресе «Расулия», сообщил Первому областному информагентству директор мусульманской школы Дамир Биткулов.



По словам Дамира Биткулова, сегодня медресе «Расулия» — мусульманская профессиональная духовно-образовательная религиозная организация, приравненная к техникумам и колледжам, то есть обучающиеся в медресе молодые люди получают среднее профессиональное образование. Четыре первых выпускника получат 9 июля дипломы имам-хатыбов, священнослужителей.

«Мы выпускаем первых ребят, проходивших обучение на базе 11 классов. В следующем году пройдет выпуск тех, кто пришел в медресе после окончания девяти классов обычной школы. Это будут уже и юноши, и девушки. В исламе женщина не может быть священнослужителем, поэтому девушки получат дипломы муллалимов, преподавателей основ ислама и арабского языка», — объяснил директор медресе.

Троицкое медресе в свое время было одним из известнейших религиозных учебных заведений Урала: оно было открыто в 1883 году при Соборной мечети Троицка и уже тогда получило имя своего основателя, известного религиозного деятеля Зайнуллы Расулева (Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль). В 1919 году заведение было закрыто. Возобновило оно свою деятельность только спустя 99 лет.

«Наша область нуждается в молодых, квалифицированных специалистах, чтобы просвещать людей в традиционном исламе. Все четверо выпускников уже трудоустроены: они будут работать с верующими в Южноуральске, Увельском районе, Челябинске и Сафакулево в Курганской области. Кроме религиозного образования молодые люди получают еще и светское по договору с нашими вузами-партнерами: параллельно с медресе они учатся в троицком филиале ЧелГУ, аграрном техникуме или государственном аграрном университете. Высшее религиозное образование они смогут получить, поступив заочно в Российско-исламский университет в Уфе», — уточнил Дамир Биткулов.

Напомним, 8—9 июля в Челябинске и Троицке проходит традиционная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Второй год подряд конференция имеет международный статус. Ожидается даже прибытие на нее шейха Абдурраззака Ассаиди, духовного лидера мусульман и потомка пророка Мухаммада.