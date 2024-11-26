На Южном Урале полностью осветили участок трассы от Челябинска до Екатеринбурга

На федеральных дорогах региона значительно снизилась аварийность

Участок трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом стал полностью освещенным. Дорожники установили светильники практически на всей протяженности дороги и осветили значительные участки других трасс. Об этом сообщает пресс-служба Управления дорог «Южный Урал».

Работы проводились по государственному контракту в рамках программы благоустройства.

Автодорога Челябинск — Екатеринбург становилась все более освещенной на протяжении нескольких лет. В этом году светодиодное освещение установили на 13 километрах. Также, по словам заместителя главного инженера управления Валерия Поспелова, фонари зажглись на 12 километрах трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан.

Помимо Челябинской области организация работает в Зауралье. По итогам работы дорожники проанализировали изменение аварийности за аналогичные периоды прошлого и этого года. Оказалось, что этот показатель снизился на 20—60%.