На Южном Урале подвели итоги регионального конкурса «Огонь Победы» среди журналистов

Организатором выступила компания «НОВАТЭК‑Челябинск»

«НОВАТЭК-Челябинск» подвел итоги творческого конкурса для журналистов региональных СМИ — «Огонь Победы». К участию в конкурсе были приглашены журналисты, фотокорреспонденты, редакции и редакционные коллективы печатных, электронных и интернет-СМИ региона. Одноименный патриотический проект компания реализует в Челябинской области с 2014 года, и второй год подряд в его рамках прошел творческий конкурс.

«В наши дни тема патриотизма приобретает особое звучание. Очень важную роль здесь играют средства массовой информации и талант журналистов, которые помогают людям формировать собственную позицию по вопросам исторического прошлого и настоящего нашей страны», — подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

Итоги творческого конкурса «Огонь Победы»:

Победитель конкурса (лучшая работа среди всех представленных) — Егор Хвесюк, корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Премия 50 000 (пятьдесят тысяч рублей, включая НДФЛ) за специальный репортаж «Сталинград. Город — герой». Номинация — «Памятники говорят».

Лауреат конкурса — Елизавета Петунина, корреспондент АО «Еманжелинск-Информ». Премия 30 000 (тридцать тысяч рублей, включая НДФЛ) за репортаж «История создания мемориала славы в Еманжелинске». Номинация — «Памятники говорят».

Лауреат конкурса — Нина Землянская, корреспондент газеты «Аргументы и факты. Челябинск». Премия 20 000 (двадцать тысяч рублей, включая НДФЛ) за материал «Гори вечным пламенем». Номинация — «Горят ли Вечные огни?».

Награждение состоится в сентябре на площадке фестиваля СМИ Челябинской области.

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ное дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 года компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК».