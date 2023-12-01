На Южном Урале подростков научат вычислять мошенников в интернете

Уполномоченный по правам ребенка поддержала интерактивный проект

В Челябинске впервые прошел региональный слет «РосПодрос», во время которого молодые активисты общались с экспертами и вместе с наставниками разрабатывали проекты по безопасности детства. Организатором слета выступил Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

«Такие встречи позволяют нам выявить тревожные моменты, увидеть проблемы глазами детей и потом — разрабатывать практики, направленные на формирование активной гражданской позиции у подростков», — говорит советник губернатора Челябинской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области Олег Семкин.

Во время слета подростки набросали наброски пяти социальных проектов. Победителем по итогам голосования стал проект «Ловушки игры». Его авторы предложили проводить интерактивные уроки в форме видеоигры, позволяющей школьникам через персонажей узнать, как их могут обмануть мошенники в интернете.

Победивший проект будет реализован в городе Челябинске при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.