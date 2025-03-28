На Южном Урале поддержат грантами сохранение этнокультурного своеобразия финно‑угорских народов

Алексей Текслер отметил важность сохранения традиций всех народов, проживающих в регионе

Позитивный опыт правительства Челябинской области по этнокультурной поддержке финно-угорских народов, укреплению межнациональных отношений и гармоничному развитию народов РФ будет рекомендован другим регионам страны. Такую резолюцию приняли участники заседания президиума совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации (АНУФ РФ), которое состоялось в пятницу, 28 марта, в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщил председатель президиума Петр Тултаев, члены совета с благодарностью приняли предложение провести заседание президиума на Южном Урале.





«На территории региона проживают представители 16 финно-угорских народностей, и я знаю, что многие чувствуют себя здесь комфортно и безопасно, а в этом, на мой взгляд, и заключается суть стратегии государственной и национальной политики, ее конечная цель. И я благодарен, прежде всего, правительству Челябинской области, за создание таких условий для людей разных национальностей, за возможность для них сохранять свои истоки, свою культуру», — сказал Петр Тултаев.

На встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он подчеркнул важность сохранения национальной идентичности и уважительного отношения к представителям разных национальностей и отметил позитивный опыт Челябинской области в этой сфере:

«Челябинская область — особый регион, не только с точки зрения экономического и промышленного потенциала. Нам важен ее позитивный опыт в области национального содружества».

Глава региона, в свою очередь, отметил, что Челябинская область всегда отличалась многонациональным колоритом и умением жить в мире и согласии, несмотря на языковые и социокультурные различия:





«Уделяем особое внимание сохранению и популяризации традиций всех проживающих в регионе народов. У нас развит институт гражданского общества. В составе Общественной палаты работает руководитель Мордовского национального культурного центра Ольга Александровна Лысенко. Действует Дом дружбы народов Челябинской области, а в Челябинске — Центр народного единства».

Губернатор отметил значимость проведения президиума ассоциации в Челябинской области:

«Считаю это важным мероприятием, способствующим установлению перспективных партнерских отношений между ассоциацией и нашим регионом».

Об этнокультурной, информационной и грантовой поддержке финно-угорских народов на территории Челябинской области на заседании президиума совета АНУФ РФ рассказал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.





«Одним из уникальных решений на территории Челябинской области является грант на стажировку, когда наши активисты могут приехать в какой-то другой регион, другую общественную организацию и получить необходимый „материнский“ опыт», — сказал он, в частности.

Глава Мордовского национального центра «Иненармунь» Ольга Лысенко подробно рассказала о деятельности центра по сохранению и развитию мордовской культуры, традиций и сохранении истории.





«Одним из основных направлений является деятельность по сбору информации об известных представителях мордовского народа, местных жителях. Мы делаем это для восстановления истории пребывания представителей мордовского народа на территории Челябинской области», — рассказала она.

Регулярно проходят мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику межнациональных конфликтов в регионах через повышение уровня знаний жителей Челябинской области о культуре, традициях, кухне, истории и языках народностей Южного Урала: концерты, просветительские вечера, интерактивные мероприятия.

«Например, на одном из праздников мы устроили традиционную свадьбу в Мордовии. Наши гости знакомятся с национальными видами спорта мордвы, традиционными для народности ремеслами, блюдами мордовской кухни и так далее», — рассказала Ольга Лысенко.

Проекты реализуются у нас при финансовой поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также администрации Челябинска и региона.

Также она добавила, что Мордовский центр совместно с Марийским продолжает активно разрабатывать новые инициативы, направленные на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия группы финно-угорских народов Челябинской области, готовят новые проекты на различные грантовые конкурсы и субсидии.

Еще один вопрос, который обсудили на президиуме, — сохранение родных языков народностей.

«В этом направлении очень важны современные информационные, цифровые технологии, представленность наших языков в интернет-пространстве», — отметил Петр Тултаев.

Добавим, по итогам встречи стороны договорились о реализации совместных проектов, направленных на дальнейшее укрепление межнациональных отношений.

А губернатор пригласил Петра Тултаева принять участие в Бажовском фестивале, который пройдет летом в Челябинской области ежегодно.