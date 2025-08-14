На Южном Урале подано около 100 тысяч заявлений в вузы и 47 тысяч в колледжи

Приемная кампания продолжается

В Челябинской области в этом году приемная кампания идет рекордными темпами. По состоянию на середину августа в высшие учебные заведения региона подано почти 100 тысяч заявлений. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Среди абитуриентов особой популярностью пользуются направления в области информатики и IT, машиностроения, металлообработки, педагогики, медицины и сельского хозяйства.

Также вчерашние выпускники активно подают заявления в колледжи и техникумы. Уже подано более 47 тысяч заявлений. Больше всего ребят хотят освоить специальности, связанные с медициной, машиностроением, обслуживанием автотранспорта, сваркой, программированием, а также педагогикой и сферой услуг.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность профессионального образования.

«Продолжаем делать все, чтобы учиться в регионе было престижно и интересно. Полным ходом идет строительство кампуса мирового уровня. Мы продолжаем развивать федеральную программу „Профессионалитет“, благодаря которой наши студенты могут на стадии обучения получить необходимые навыки работы на предприятиях. Открываем новые факультеты, создаем уникальный центр промышленной робототехники федерального уровня», — прокомментировал ход приемной кампании глава региона.

Прием документов в учебные заведения продолжается. Губернатор пожелал всем абитуриентам выбрать специальность по душе и реализовать себя в Челябинской области. Он подчеркнул, что власти региона готовы оказать необходимую поддержку в этом процессе.