На Южном Урале почти на 30% вырос спрос на поездки в «Снегире»

Пригородным поездом до «Солнечной долины» воспользовались 10,5 тысяч человек

На Южном Урале почти на 30% вырос спрос на поездки на горнолыжный курорт «Солнечная долина» с помощью маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина», который в народе называют «Снегирь». Пригородным поездом до «Солнечной долины» воспользовались 10,5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.



Поезд совершил 35 поездок в период с 4 декабря по 13 марта. По сравнению с прошлым сезоном среднее количество пассажиров выросло на 26% и составило 300 человек на рейс. Также в этом сезоне был добавлен пакет, включающий прокат горнолыжного оборудования.



Напомним, что мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» помогает жителям Челябинска за 1 час 50 минут добраться до курорта «Солнечная долина». К прибытию и отправлению поезда увязан автобусный трансфер до курорта и обратно. Перевозки осуществляются по выходным и праздничным дням электропоездом.

