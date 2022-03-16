На Южном Урале почти на 30% вырос спрос на поездки на горнолыжный курорт «Солнечная долина» с помощью маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина», который в народе называют «Снегирь». Пригородным поездом до «Солнечной долины» воспользовались 10,5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Поезд совершил 35 поездок в период с 4 декабря по 13 марта. По сравнению с прошлым сезоном среднее количество пассажиров выросло на 26% и составило 300 человек на рейс. Также в этом сезоне был добавлен пакет, включающий прокат горнолыжного оборудования.
Напомним, что мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» помогает жителям Челябинска за 1 час 50 минут добраться до курорта «Солнечная долина». К прибытию и отправлению поезда увязан автобусный трансфер до курорта и обратно. Перевозки осуществляются по выходным и праздничным дням электропоездом.
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