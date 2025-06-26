На Южном Урале платят субсидии за трудоустройство многодетных и одиноких родителей

Соцфонд рассказал, как их получить

Работодатели могут получить субсидии за трудоустройство многодетных и одиноких родителей, а также сотрудников, переехавших из других территории, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Размер субсидии зависит от величины минимального размера оплаты труда. При этом зарплата таких работников должна быть не ниже двух МРОТ (для работников, переехавших из другой местности, не ниже одного МРОТ). В 2025 году МРОТ равен 22 440 рублям.

«Для получения субсидии работодатель обращается в ЦЗН для подбора специалистов через портал „Работа в России“, а затем через кабинет страхователя на официальном сайте Соцфонда подает заявление на субсидию», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Субсидия положена за:

• людей с инвалидностью;

• многодетных и одиноких родителей (усыновителей, опекунов и попечителей), воспитывающих несовершеннолетних детей и детей с инвалидностью;

• ветеранов боевых действий — участников СВО, уволенных с военной службы;

• участников боевых действий;

• граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

• граждан, которые ищут работу в течение года с даты освобождения из мест лишения свободы;

• работников, переехавших для трудоустройства из другой местности или других территорий (условия и порядок — по ссылке).

Субсидию выплачивают частями: через один месяц после приема соискателя на работу, через три месяца и через шесть. На работников, переехавших из другой местности, субсидия предоставляется в четыре этапа: через три месяца, через шесть, девять и 12 месяцев работы.

Подробную информацию можно получить по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (351) 214-61-93.