На Южном Урале перепишут объекты коммунальной и придорожной инфраструктуры

Их поставят на учет и передадут на обслуживание

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе пройдет масштабная инвентаризация объектов коммунальной и придорожной инфраструктуры. Решение принято после трагического происшествия в Нязепетровске, где 28 января в бесхозяйном колодце погиб 9‑летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

Сегодня в Нязепетровске работает комиссия МинЖКХ области под руководством заместителя министра Елены Шевцовой. Предварительно установлено, что железобетонный колодец диаметром 1,2 метра и глубиной более 5 метров был построен в советское время, не имеет определенного назначения и не числится ни на балансе округа, ни в реестре бесхозяйных объектов.

Администрация города организовала внеплановую инвентаризацию коммунальных объектов, придорожной сети и прилегающих территорий для выявления всех незакрытых колодцев и бесхозяйных сетей, чтобы поставить их на учет и передать на обслуживание.

По поручению губернатора аналогичную работу проведут на всей территории Челябинской области.

Напомним, по факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».