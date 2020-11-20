На Южном Урале перенесено Всероссийское сочинение

Оно состоится весной из-за дистанта в других регионах.

В Челябинской области на весну перенесено Всероссийское сочинение для выпускников школ. Об этом сегодня, 20 ноября, на брифинге по распространению коронавируса сообщил министр образования региона Александр Кузнецов. По его словам, это связано с переходом на дистант в других территориях России.



«У нас не будет второго декабря проходить единого Всероссийского сочинения для выпускников, которое как допуск к ЕГЭ пишется по всей стране в один день. В связи с тем, что некоторые территории страны, их немного, ушли на дистант. Поэтому решили, что отнесём написание сочинения на весну»,— заявил Александр Кузнецов.

Добавим, за последние сутки в Челябинской области было выявлено 213 новых случаев заражения COVID-19 на 26 выздоровевших. Общее число заболевших за весь период пандемии возросло до 24 177 человек, 782 человека с коронавирусом умерли. Также на брифинге Александр Кузнецов заявил, что в регионе на больничном находится 7,3% педагогов. В эту цифру включены все случаи, а не только коронавирус и ОРВИ.