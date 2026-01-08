На Южном Урале пенсионеры и люди с инвалидностью могут подтвердить право на льготы через MAX

Цифровое удостоверение является заменой бумажного

В Челябинской области расширен доступ к цифровым удостоверениям льготников — теперь их могут оформить пенсионеры и граждане с инвалидностью. Соответствующую информацию опубликовала пресс‑служба регионального министерства социальных отношений. Ранее такая возможность была доступна только многодетным семьям.

Электронный документ в приложении МАХ признается полноценной заменой бумажного удостоверения. С его помощью можно получать скидки в магазинах, бесплатно посещать музеи, подтверждать право на льготный проезд в транспорте.

Как оформить?

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

Дайте согласие СФР на обработку данных. Пенсионерам это нужно сделать в разделе «Работа и пенсия», а гражданам с инвалидностью — в разделе «Документы для предъявления».

После оформления на сайте «Госуслуги» откройте профиль в приложении МАХ, нажмите «Цифровой ID» и далее «Создать». Дайте необходимые согласия и подтвердите личность одним из предложенных способов. Затем нужно сделать селфи и дождаться уведомления о готовности цифрового ID.

После проверки приложение автоматически загрузит документ с портала «Госуслуги» — он появится в вашем профиле МАХ. Национальный мессенджер доступен для устройств на платформах iOS и Android.

Цифровизация госуслуг упрощает доступ к льготам: теперь подтвердить свое право на поддержку можно буквально в пару касаний на смартфоне.