На Южном Урале пассажирские поезда перейдут на новый график

На ЮУЖД появятся новые двухэтажные вагоны и ускорится «Ласточка» до Карталов

Южно-Уральская железная дорога с 12 декабря переходит на новый график работы. В новом расписании через Южный Урал будут курсировать 67 пар пассажирских поездов. Из Оренбурга в Москву будут следовать новые двухэтажные вагоны, а «Ласточка» «Челябинск — Карталы» станет на 17 минут быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.



С периодичностью через день будут курсировать две новых пары поездов: № 105/106 «Оренбург — Самара — Санкт-Петербург» и фирменный поезд № 16/15 «Челябинск — Москва».

Новый поезд из современных двухэтажных вагонов № 137/138 «Оренбург — Москва» уже вышел на рельсы, первый рейс состоялся 3 декабря.

Поезд из Челябинска до Адлера теперь будет ездить только летом и изменит номер с № 407/408 на 477/478.

В новом 2022 году по Челябинской области будет следовать, 56 пригородных поездов. Это больше чем в Курганской области — 30, в Оренбургской — 27, и в Республике Башкортостан — 4 поезда.

Новое время, даты и цены на билеты уже появились на официальном сайте РЖД.