На Южном Урале ожидаются снег с дождем и сильный ветер

Несмотря на осадки, днем 28 октября потеплеет до +7°C

В предстоящий четверг, 28 октября, в Челябинской области ожидаются снег с дождем и сильный ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

В ночь на четверг в регионе осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до 0, −5°C. Днем будет облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух прогреется до +2, +7°C, в горах будет холоднее — до −1°C. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду.

В Челябинске в четверг осадков не прогнозируют. В целом погода будет облачной. В ночные часы ртутные столбики покажут 0, −2°C, днем потеплеет до +5, +7°C. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.