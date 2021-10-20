На Южном Урале ожидаются сильный снег и шквалистый ветер

Предстоящей ночью в регионе похолодает до –10°C

В предстоящий четверг, 21 октября, в Челябинской области прогнозируют мокрый снег и шквалистый ветер. Ночью возможно похолодание до –10°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на четверг ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные. На дорогах гололедица. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на провода. Температура воздуха составит –5, 0°C, при прояснении похолодает до −10°C. Днем также обещают небольшой снег. В целом погода будет облачной. Столбики термометров поднимутся до +1, +6°C. Ветер северный, северо-западный от 8 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха опустится до –2, 0°C. Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснением и небольшой снег. Столбики термометров покажут +1, +3°C. Ветер северный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и порекомендовало южноуральцам воздержаться от длительных поездок на личном транспорте.