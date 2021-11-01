На Южном Урале ожидаются потепление до +12°C и небольшие дожди

Утром местами возможна гололедица

Сегодня, 1 ноября, в Челябинской области заметно потеплеет. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +12°C. Однако погода будет пасмурной и дождливой.

Утром столбики термометров в регионе покажут около +5°C, днем воздух прогреется до +4, +9°C, на юге до +12°C. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь, утром гололедица. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске утром ртутные столбики покажут до +4°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Отметим, уже во вторник, 2 ноября, в Челябинске резко похолодает. Днем температура воздуха опустится до −2°C.