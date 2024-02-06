На Южном Урале ожидаются метели и усиление ветра до 25 м/с

Автомобилистов предупредили об осложнениях на дорогах

В Челябинской области сегодня, 6 февраля, ожидается резкое ухудшение погоды из-за циклона. Синоптики выдали штормовое предупреждение. Автомобилистов просят позаботиться о своей безопасности.

«В связи с прохождением циклона в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный и очень сильный, усиление ветра до 20—25 м/с, метели, на дорогах — снежные заносы, гололед», — говорится в сообщении Управления федеральных дорог «Южный Урал».

По предварительному прогнозу, снегопады прекратятся только 9 февраля.

Госавтоинспекция также обратилась к водителям с рекомендацией быть предельно осторожными: соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров и по возможности отказаться от дальних поездок.