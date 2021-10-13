На Южном Урале ожидается теплая и солнечная погода

Столбики термометров поднимутся до +18°C

В четверг, 14 октября, в Челябинской области ожидается солнечная и теплая погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают потепление до +18°C.

В регионе в ночные часы похолодает до −3, +2°C, в низинах ожидается понижение температуры до −6°C. Днем воздух прогреется до +13, +18°C. Малооблачно, без осадков, утром местами туманы. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −1, +1°C, днем потеплеет до +14, +16°C. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 метров в секунду.