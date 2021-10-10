На Южном Урале ожидается снег с дождем

На Южном Урале испортится погода

Сегодня, 10 октября, на Южном Урале ближе к вечеру ожидается похолодание и осадки в виде мокрого снега, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Мелкий дождь, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день, а ближе к вечеру возможен мокрый снег. При этом сохранится плюсовая температура — днем столбики терпометров покажут +4, +6° С, а к вечеру опустятся до +1, +3°. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 87%, атмосферное давление 747 мм. р. т., ветер северо-западный 2 м/с.

Завтра, 10 октября, также ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит +1, +3°C, днем столбики термометров покажут до +6, +8°C. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду.