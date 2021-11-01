На Южном Урале ожидается снег с дождем и гололедица

Жителей предупредили о похолодании и сильном ветре

В предстоящий вторник, 2 ноября, в Челябинской области резко похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, предстоящей ночью температура воздуха опустится до −10°C, днем столбики термометров покажут всего −5°C. Местами возможен снег с дождем. Также южноуральцев предупредили о порывистом ветре и гололедице.

В ночь на вторник в регионе ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. Возможны гололедные явления. Ртутные столбики покажут 0, −5°C, при прояснении похолодает до −10°C. Днем прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Воздух прогреется незначительно — до 0, −5°C, на юге будет теплее — до +3°C. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −3, −5°C, днем температура воздуха составит −2, −4°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Местами гололедные явления. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.