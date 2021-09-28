На Южном Урале ожидается облачная погода и небольшие осадки

Столбики термометров покажут до +9°C

Постепенно непогода в Челябинской области стихает. Так, в среду, 29 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшие осадки и ветер до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +9°C.

В ночь на среду в регионе ожидается понижение температуры до +1, –4°C, днем столбики термометров покажут +4, +9°C. Облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит +1, –1°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.