На Южном Урале ожидается непогода

Синоптики прогнозируют снег с дождем, порывистый ветер и гололедицу

Сегодня, 29 октября, в Челябинске пройдет снег с дождем. В отдельных районах области также обещают осадки, но преимущественно в виде снега. Синоптики регионального Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице на дорогах и сильном ветре.

Этим утром столбики термометров покажут около 0°C, днем потеплеет до +1, +6°C, на севере региона будет холоднее — до −2°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде снега, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров опустятся также до 0°C. Днем воздух прогреется незначительно — до +2, +4°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.