На Южном Урале отмечают День России

В городах и районах области пройдут праздничные мероприятия

Южноуральцы отмечают День России. Сегодня, 12 июня, в Челябинской области состоятся праздничные мероприятия, массовые гуляния и фестивали.

Так, в областном центре в выходной день в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина ровно в полдень стартует Фестиваль русского фольклора и культуры. А на территории парка «Сад Победы» открывается площадка «Детский клуб «Пони-Кони».

«Это специальная спортивная площадка, на которой можно будет познакомится с лошадками, научиться верховой езде, вольтижировке, получить занятие по иппотерапии и даже бесплатно проехать на лошадях и пони в рамках грантового проекта «Иппотерапия, зоотерапия, экологическое и творческое воспитание детей „группы риска“ и инвалидов в клубе „Буян“, их профориентация», — сообщает управление культуры города.



В честь праздника на челябинской телебашне включат торжественную подсветку. Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 23-00 по 01-00.



В Миассе на площади дома культуры «Динамо» праздничная программа пройдет вечером. Гостей ждет концерт, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы, конкурсы и флешмоб.

Жителей города Златоуст приглашают сегодня в парк культуры и отдыха «Молодежный» на праздничный концерт.



В Магнитогорске развернутся фестиваль джазовой музыки, концерты и проект «Летние парки Магнитки». В парке у Вечного огня пройдут массовые гуляния, которые завершатся праздничным салютом.

Мероприятия пройдут и в сельских районах области. Так, 13 июня в Нагайбакском районе состоится праздник окончания весенне-полевых работ «Сабантуй», приуроченный к Дню России.