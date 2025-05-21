На Южном Урале откроют еще пять кластеров проекта «Профессионалитет»

Соглашение об этом подписали сегодня

В Челябинской области подписано соглашение о создании еще пяти кластеров федерального проекта «Профессионалитет» в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«Благодаря позиции и поддержке губернатора Алексея Текслера Челябинская область находится в лидерах „Профессионалитета“. Вместе с новыми в регионе будут работать 22 кластера. Я уверен, что через два-три года мы получим реальные результаты: специалистов, которые прошли обучение на новом оборудовании и по современным программам», — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Предварительный размер средств федерального бюджета, выделенных в 2026 году на организацию новых кластеров в регионе, составит 470 млн рублей, регионального — более 370 млн рублей. Также предусмотрено финансовое участие работодателей-партнеров. На эти средства колледжи и техникумы оснастят высокотехнологичным оборудованием, в учебных заведениях обновят лаборатории и мастерские.

Новыми участниками проекта станут:

— Каслинский промышленно-гуманитарный техникум, филиал в Карабаше (металлургия);

— Златоустовский индустриальный колледж имени П. П. Аносова (машиностроение);

— Миасский геологоразведочный колледж (горнодобывающая отрасль);

— Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко (туризм и сфера услуг);

— Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» (легкая промышленность).

«В дополнение к традиционным для региона промышленным отраслям, в 2026 году в Челябинской области появятся кластеры по направлениям „Легкая промышленность“, „Туризм и сфера услуг“ — все это позволит расширить возможности выбора индивидуальной профессиональной траектории для подрастающего поколения», — заявил министр образования Челябинской области Виталий Литке.