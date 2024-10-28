На Южном Урале остановили почти 250 пьяных водителей

Около трех десятков из них ждет уголовная ответственность

За неделю в Челябинской области поймали 248 нетрезвых водителей, из них 29 человек попались пьяными за рулем не в первый раз. Итоги надзора за дорожным движением на минувшей неделе, 21—27 октября, подвели в Госавтоинспекции.

«Из числа задержанных 219 человек привлечены к административной ответственности — за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования их ждет лишение прав на 1,5—2 года и штраф 30 тысяч рублей. Те, кого задержали повторно, ответят в рамках Уголовного кодекса: максимальная санкция статьи 264.1 — до 3 лет лишения свободы и конфискация автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Южноуральцам напомнили, куда звонить, если заметили пьяного водителя: в дежурную часть полиции по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112.

«Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь», — добавляют в Госавтоинспекции.

Добавим, с 21 по 27 октября в Челябинской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.