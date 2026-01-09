На Южном Урале организовали рождественские елки для детей

В городах области прошли спектакли и праздничное шоу

На Южном Урале организовали рождественские елки для детей. В Златоусте и Чесме ребят поздравили со светлым православным праздником и вручили подарки.

Архиерейская елка «Свет Рождественской звезды» в этом году прошла во Дворце культуры «Булат». Мероприятие традиционно организуется совместно Златоустовской епархией и администрацией Златоуста.

На театрализованное представление пришли дети из социальных учреждений, малоимущих и многодетных семей, семей участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также прихожане. Главным событием дня стал спектакль, рассказавший зрителям о событиях, происходивших в момент рождения Иисуса Христа.

В Центральном доме культуры Чесмы накануне прошла традиционная «Рождественская елка» для ребятишек. Центральным номером праздника стала рождественская театрально-музыкальная постановка «Щелкунчик». Красочное представление явилось результатом плодотворной совместной работы детского театрального коллектива ЦДК «Созвездие», учащихся воскресной школы Свято-Никольского храма и артистов Центрального дома культуры.

Завершилось праздничное мероприятие появлением Дедушки Мороза и Снегурочки, которые закружили ребятню в хороводе вокруг новогодней ели.