На Южном Урале объявили штормовое предупреждение из-за ночных заморозков

Температура воздуха ночью опустится до минус 2 градусов

В Челябинской области объявили штормовое предупреждние. Резкое похолодание наступит уже в ночь с 11 на 12 сентября. В низинах ожидаются заморозки до минус двух градусов, передает ЦГМС Челябинской области.

Сегодня ночью на территории региона ожидаются небольшие дожди, на юге — кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит и 7 градусов тепла. В горах и низинах ожидаются заморозки до −2. Днем +10,+15 С, ветер местами сильный, до 13 м/с.

Также ночные заморозки прогнозируют 13 сентября. Между тем в Челябинской области продолжается уборочная кампания. Заготовке кормов и уборке зерновых мешает погода: дожди дают лишь кратковременную передышку для работы аграриям.