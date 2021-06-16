На Южном Урале обновили порядок работы предприятий в период НМУ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут сообщать о мероприятиях по охране воздуха на своих сайтах

В Челябинской области внесены изменения в режим работы предприятий и организаций в период действия неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Постановление об этом подписал губернатор Челябинской области. Новые правила начинают действовать с момента опубликования, сообщает министерство экологии Челябинской области.

«Накопленный опыт организации работ органов государственной власти и органов местного самоуправления по регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ показал необходимость актуализации положений порядка в части доступности для населения области информации предприятий и органов местного самоуправления о проведенных мероприятиях в указанные периоды», — прокомментировал первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

В новом документе актуализирован порядок работ Минэкологии региона, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления. Так, и юридические лица, и ИП должны информировать о выполненных в период НМУ мероприятиях по охране воздуха. Эта информация должна появляться на сайте предприятий. Если сайта нет, сведения должны предоставляться в Минэкологии в течение 48 часов со времени окончания прогноза НМУ. Также на сайте Минэкологии будут размещаться ссылки на сайты предприятий и органов местного самоуправления, где размещены сведения о выполненных в периоды НМУ мероприятиях.

«Объявление режима НМУ — это, прежде всего, сигнал для предприятий, которые обязаны выполнить ряд мер для снижения нагрузки на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ в воздухе. В этот период надзорные ведомства работают в усиленном режиме: проводятся дополнительные проверки на предприятиях, осуществляются рейдовые выезды. Кроме того, передвижные лаборатории министерства экологии и других надзорных ведомств проводят замеры в разных частях города: по плану и по обращениям граждан. Это позволяет фиксировать превышения и применять меры реагирования в соответствии с законодательством», — продолжил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Документ опубликован на сайте правительства Челябинской области.