На Южном Урале обещают теплую, но ветреную погоду

Столбики термометров поднимутся до нуля градусов

В понедельник, 29 ноября, в Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадков не ожидается, небольшой снег возможен только в горных районах региона.

Предстоящей ночью в Челябинской области осадков не ожидается. Столбики термометров покажут −7, −12°C, при прояснении похолодает до −15°C. Днем прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в горах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха поднимется до 0, −5°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске также будет облачная погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит −7, −9°C, днем потеплеет до 0, −2°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», вся предстоящая неделя будет теплой. Днем в Челябинске столбики термометров покажут до +2°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.